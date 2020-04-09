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    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs Kupası’nı da aldı

    Galatasaraylı taraftarlar salgın hastalığı yenen ’in kazandırdığı kupalarla olan fotoğrafına photoshop yaparak da ekledi.

    Coronavirüs Kupası’nı da aldı
    Galatasaraylı taraftarlardan ilginç paylaşım… Taraftarlar bugüne kadar Sarı-Kırmızılı kulübe 1 , 8 lig, 3 , 5 ve 3 TSYD Kupası kazandıran 'in kupalarla olan fotoğrafına salgın hastalığı yenmesi nedeniyle photoshop yaparak da eklediler.



    Bu fotoğraf sosyal medyada çok büyük yankı uyandırdı.

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