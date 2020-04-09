Galatasaraylı taraftarlardan ilginç paylaşım… Taraftarlar bugüne kadar Sarı-Kırmızılı kulübe 1 UEFA, 8 lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası kazandıran Fatih Terim'in kupalarla olan fotoğrafına salgın hastalığı yenmesi nedeniyle photoshop yaparak coronavirüs kupasını da eklediler.
Bu fotoğraf sosyal medyada çok büyük yankı uyandırdı.
Bu fotoğraf sosyal medyada çok büyük yankı uyandırdı.
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