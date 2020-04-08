



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan çifte müjde… Ağaoğlu, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak için, "Sözleşmesi bitecek olan iki oyuncumuz var. İkisi ile prensip olarak anlaşmış durumdayız. Böyle bir sürece denk geldi. Sürecin netleşmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.