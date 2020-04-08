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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    spor Başkanı 'ndan Sosa&Novak müjdesi!

    spor Başkanı , sözleşmeleri bitecek olan ve Novak için müjdeyi verdi. “İki oyuncuyla da prensip anlaşmasına vardık” dedi.



    Trabzonspor     Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan çifte müjde… Ağaoğlu, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak için, "Sözleşmesi bitecek olan iki oyuncumuz var. İkisi ile prensip olarak anlaşmış durumdayız. Böyle bir sürece denk geldi. Sürecin netleşmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.



    İki yıldız hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldıran Ağaoğlu, liglerin başlangıcı için de "Bu konuda kararı devlet verir, biz uygularız. 'Haziran' der haziranda oynarız. 'Mayıs' der mayısta oynarız. Biz hazırlığımızı ona göre yapıyoruz" diye konuştu.




    SÖRLOTH'TA     SORUN YOK
    Takımda iki kiralık oyuncu olduğunu hatırlatan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth'un bir yıl daha sözleşmesi var ve onunla ilgili sorunumuz bulunmuyor" dedi. Norveçli forvetin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro.



    AVRUPA'DAN ÖNDEYİZ
    Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'nin diğer Avrupa ülkelerine göre coronavirüs sürecini daha iyi yönettiğini söyledi. Trabzon Başkanı, "Bu sebeple Avrupa'ya göre daha önce kendi kararımızı alabiliriz" dedi.

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