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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    dibe vurdu! Piyasa değeri 1.5 milyon Euro’ya geriledi...

    Sarı-lacivertlilerin geçen sezonun devre arasında 3.2 milyon Euro'ya 'tan transfer ettiği , hayal kırıklığı yarattı. ’de bu sezon iki lig maçında 11’de oynayan Tolgay Arslan’ın piyasa değeri de 1.5 milyon Euro’ya geriledi.



    F.Bahçe'nin     geçen sezonun devre arasında 3.2 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon F.Bahçe'de 12 lig maçında 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki orta saha bu sezon 2 kez ligde 11'de şans buldu.



    Tolgay şu ana kadar F.Bahçe'de ligde ne asist ne de gol katkısı yaptı. Kanarya'ya imza attığında 5 milyon Euro olan piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ya düştü.



    F.Bahçe'den yılda 2.1 milyon Euro alan Tolgay, şu ana kadar bekleneni veremedi.

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