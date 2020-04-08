



SORUN GEÇMİŞTEKİ ALACAKLAR

Bazı yabancı futbolcuların, "Futbol oynamadığımız süreçte maaş almayabiliriz. Ama geçmiş alacakları yatırın" dediği öne sürüldü. İdareciler, buna rağmen yapılandırma için ısrarcı.