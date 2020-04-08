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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    Tek çare erteleme! 'ta maaş krizine formül bulundu...

    yönetimi, oyunculardan coronavirüs nedeniyle a verilen arada maaşları ertelemelerini istedi. Geçmiş alacakların da yapılandırılması önerildi.



    Coronavirüs     salgını sonrası futbola verilen ara neticesinde oyuncularına ödeme yapmakta zorlanan Beşiktaş, yeni bir formül buldu. Yönetim, liglerin oynanmadığı süreçte, oyunculardan maaşlarını ertelemelerini istedi. Ertelenen maaşların liglerin başlamasıyla ödenmesi teklif edildi.



    ERTELEMEYE SICAK BAKILIYOR
    Liglerin oynanmadığı süreçte oyunculara maaş ödemek istemeyen Beşiktaş, erteleme için büyük oranda olumlu dönüş aldı. Ancak oyuncular geçmiş borçların yapılandırılmasına soğuk bakıyor.



    SORUN GEÇMİŞTEKİ ALACAKLAR
    Bazı yabancı futbolcuların, "Futbol oynamadığımız süreçte maaş almayabiliriz. Ama geçmiş alacakları yatırın" dediği öne sürüldü. İdareciler, buna rağmen yapılandırma için ısrarcı.



    KULÜBE NAKİT GİRİŞİ YOK
    Yönetim, nakit girişi olmadığı gerekçesiyle yapılandırma için oyunculardan ricada bulundu. Bu öneriye yanaşmayan futbolcular, kaptanlarla yapılacak toplantı sonrası kararını verecek.

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