Meşaleye virüs engeli

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde olan ve olimpiyatları simgeleyen meşale, corona salgını nedeniyle sergiden kaldırılacak. Japonya basını, halka açık serginin bugün kapatılacağını duyurdu. Japonya'nın Fukuşima eyaletinde olan ve olimpiyatları simgeleyen meşale, corona salgını nedeniyle sergiden kaldırılacak. Japonya basını, halka açık serginin bugün kapatılacağını duyurdu.
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