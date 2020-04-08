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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    Luyindama Florya’da çalışıyor

    Galatasaray'da Aralık ayında ameliyat olan ve sezonu kapattığı açıklanan Luyindama Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başladı... Kongolu stoperin 2 ay içinde tam olara hazır hale gelmesi bekleniyor...

    Luyindama Florya’da çalışıyor
    Galatasaray'da Aralık ayında ameliyat olan ve sezonu kapattığı açıklanan Luyindama Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başladı... Kongolu stoperin 2 ay içinde tam olara hazır hale gelmesi bekleniyor...

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