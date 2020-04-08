Luyindama Florya’da çalışıyor

Galatasaray'da Aralık ayında ameliyat olan ve sezonu kapattığı açıklanan Luyindama Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başladı... Kongolu stoperin 2 ay içinde tam olara hazır hale gelmesi bekleniyor...
Galatasaray'da Aralık ayında ameliyat olan ve sezonu kapattığı açıklanan Luyindama Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başladı... Kongolu stoperin 2 ay içinde tam olara hazır hale gelmesi bekleniyor...
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