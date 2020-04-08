Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkanı : 1 milyar Euro zarar olabilir

    Coronavirüs nedeniyle duran 'nın 'a kadar başlamayacağı açıklandı. La Liga başkanı , sezonun başlamaması durumunda 1 milyar Euro, sezonun seyircisiz tamamlanması halinde ise 350 milyon Euro zarar edeceklerini söyledi.

    1 milyar Euro zarar olabilir
    Coronavirüs nedeniyle duran 'nın 'a kadar başlamayacağı açıklandı. La Liga başkanı , sezonun başlamaması durumunda 1 milyar Euro, sezonun seyircisiz tamamlanması halinde ise 350 milyon Euro zarar edeceklerini söyledi. Tebas, "Hedefimiz 29 Mayıs veya 6 Haziran'da maçlara başlamak" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor La Liga Başkanı Javier Tebas: 1 milyar Euro zarar olabilir
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri