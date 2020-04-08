Coronavirüs nedeniyle duran La Liga'nın 28 Mayıs'a kadar başlamayacağı açıklandı. La Liga başkanı Javier Tebas, sezonun başlamaması durumunda 1 milyar Euro, sezonun seyircisiz tamamlanması halinde ise 350 milyon Euro zarar edeceklerini söyledi. Tebas, "Hedefimiz 29 Mayıs veya 6 Haziran'da maçlara başlamak" dedi.
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