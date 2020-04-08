Galatasaray gelecek sezonun planlamasını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda isme ve kariyere yatırım yapmayacak. Diagne ve Andone'yi kadroda düşünmeyen Cimbom Falcao'nun yedeğini buldu. O golcü Celje'nin 23 yaşındaki yıldızı Vizinger…
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger, Fatih Terim ve kurmaylarının dikkatini çekti. Yönetim de onu almak için harekete geçti.
SCOUTLARIN DA TAKİBİNDE
Celje'de yıldızlaşan Vizinger 26 maçta 18 gol atarak ünlü scoutların da dikkatini çekti. Genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Vizinger'in Sloven ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor... 21 yaşındaki genç golcü 2 yıldır Celje'de oynuyor…
18 GOLLE KRALLIKTA İLK SIRADA
G.Saray'ın transfer etmek istediği Dario Vizinger, bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 maçta 18 gol attı. Celje'li oyuncu krallıkta ilk sırada.
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