





Galatasaray gelecek sezonun planlamasını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda isme ve kariyere yatırım yapmayacak. Diagne ve Andone'yi kadroda düşünmeyen Cimbom Falcao'nun yedeğini buldu. O golcü Celje'nin 23 yaşındaki yıldızı Vizinger…



YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger, Fatih Terim ve kurmaylarının dikkatini çekti. Yönetim de onu almak için harekete geçti.