Florin Andone Villa’ya doğru

Cimbom'da sezon sonunda yolların ayrılacağı Andone için İngiltere'den transfer iddiası ortaya atıldı. Bonservisi Brighton'da olan tecrübeli golcüyü Aston Villa transfer etmek istiyor. Cimbom'da sezon sonunda yolların ayrılacağı Andone için İngiltere'den transfer iddiası ortaya atıldı. Bonservisi Brighton'da olan tecrübeli golcüyü Aston Villa transfer etmek istiyor.
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