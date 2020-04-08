İngiliz ekibi Westbromwich'i çalıştıran Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, beIN Sports'a konuştu. Hırvat hoca, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ise Türkiye'den teklif almadığını söyledi. İngiliz ekibi Westbromwich'i çalıştıran Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, beIN Sports'a konuştu. Hırvat hoca, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ise Türkiye'den teklif almadığını söyledi.
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