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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    'ın eski hocası : ’den teklif almadım

    İngiliz ekibi Westbromwich'i çalıştıran 'ın eski hocası , beIN Sports'a konuştu. Hırvat hoca, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ise 'den teklif almadığını söyledi.

    Türkiye’den teklif almadım
    İngiliz ekibi Westbromwich'i çalıştıran 'ın eski hocası , beIN Sports'a konuştu. Hırvat hoca, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ise 'den teklif almadığını söyledi.

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