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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    'den gitmek istemiyor

    Sezon başında maaşında %40 indirim yapan Alper, kalmasına rağmen F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor. Alper'e son olarak talip olsa da 28 yaşındaki futbolcu bu teklife şimdilik sıcak bakmıyor.

    Alper Potuk gitmek istemiyor
    Sezon başında maaşında %40 indirim yapan Alper, kalmasına rağmen F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor. Alper'e son olarak talip olsa da 28 yaşındaki futbolcu bu teklife şimdilik sıcak bakmıyor.

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