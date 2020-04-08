Sezon başında maaşında %40 indirim yapan Alper, kadro dışı kalmasına rağmen F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor. Alper'e son olarak Göztepe talip olsa da 28 yaşındaki futbolcu bu teklife şimdilik sıcak bakmıyor.
Sezon başında maaşında %40 indirim yapan Alper, kadro dışı kalmasına rağmen F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor. Alper'e son olarak Göztepe talip olsa da 28 yaşındaki futbolcu bu teklife şimdilik sıcak bakmıyor.
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