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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    Alexis Sanchez için West Ham bekleyişte (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, performansından memnun olmadığı Alexis Sanchez ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi… Sezon sonunda Manchester United'e geri dönecek olan Şilili futbolcu için girişimlere başlayan West Ham United, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda kararlı.

    Alexis Sanchez için West Ham bekleyişte
    Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, performansından memnun olmadığı Alexis Sanchez ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi… Sezon sonunda Manchester United'e geri dönecek olan Şilili futbolcu için girişimlere başlayan West Ham United, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda kararlı.

    G.ANTEP'TE 4 OYUNCU YURT DIŞINA ÇIKTI
    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen 16 futbolcunun Gaziantep'te bulunduğu, 4 futbolcunun yurt dışına gittiği ve 7 oyuncunun da kendi şehirlerine döndüğü bildirildi. Bilindiği gibi teknik direktör Sumudica da yurt dışına çıkmıştı. Gaziantep 5 Mayıs'ta toplanacağını açıkladı.

    ATINÇ BİR TÜRLÜ KENDİNE GELEMEDİ
    Göztepe'nin sezon başı transfer ettiği stoper Atınç Nukan'ın yakasını şanssızlıklar bırakmadı. Kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Leipzig'de çapraz bağlarından sakatlık yaşayan 26 yaşındaki stoper aynı kabusu Göztepe'de de gördü… Aralık ayında idmanda çapraz bağları kopan Atınç Nukan, bir kez daha futboldan uzak kalmış oldu.

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