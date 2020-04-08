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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    'nun peşinde!

    'ın gazetesi, 'yla ilgili yeni bir haberine imza attı. Gazete, uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde olan Kulübü'nün yeni bir teklif yapacağını yazdı.

    Al Sadd peşinde!
    Katar'ın gazetesi, 'yla ilgili yeni bir haberine imza attı. Gazete, uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde olan Kulübü'nün yeni bir teklif yapacağını yazdı. Habere göre; Al Sadd'ı çalıştıran ''nın efsane isimlerinden Xavi, 'da oynaması için Falcao'yu ikna etmeye çalışıyor.

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