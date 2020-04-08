Katar'ın Al Watan gazetesi, Radamel Falcao'yla ilgili yeni bir transfer haberine imza attı. Gazete, uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde olan Al Sadd Kulübü'nün yeni bir teklif yapacağını yazdı. Habere göre; Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona''nın efsane isimlerinden Xavi, Katar'da oynaması için Falcao'yu ikna etmeye çalışıyor.
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