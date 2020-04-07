2017'den beri sahalardan uzak olan Veli Kavlak, Beşiktaş'ı çok özlediğini söyledi. Veli, omzundan yaşadığı sakatlık ile ilgili tedavisinin devam ettiğini ve zorlu bir mücadele içinde olduğunu söyledi. 2017'den beri sahalardan uzak olan Veli Kavlak, Beşiktaş'ı çok özlediğini söyledi. Veli, omzundan yaşadığı sakatlık ile ilgili tedavisinin devam ettiğini ve zorlu bir mücadele içinde olduğunu söyledi.
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