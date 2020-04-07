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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    : ’ı çok özlüyorum

    2017'den beri sahalardan uzak olan , 'ı çok özlediğini söyledi. Veli, omzundan yaşadığı sakatlık ile ilgili tedavisinin devam ettiğini ve zorlu bir mücadele içinde olduğunu söyledi.

    Beşiktaş’ı çok özlüyorum
    2017'den beri sahalardan uzak olan , çok özlediğini söyledi. Veli, omzundan yaşadığı sakatlık ile ilgili tedavisinin devam ettiğini ve zorlu bir mücadele içinde olduğunu söyledi.

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