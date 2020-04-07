Menajeri ile Beşiktaş yönetimi arasında sözleşme krizi yaşanan Dorukhan Toköz için teknik direktör Sergen Yalçın devreye girdi. Yalçın'ın genç futbolcuya, "Sözleşmeye kafanı takma. Bir an önce iyileşmeye ve sahalara dönmeye bak. Bize lazımsın. Burası Beşiktaş gereken yapılır" dediği öğrenildi.
BURAK'TAN MENAJER YALANLAMASI
Beşiktaş yönetimi ile sorun yaşayan Necdet Ergezen'in, Burak Yılmaz'ın da temsilciliğini yaptığı iddia edilmişti. Burak ise "Menajerlerim Ogan Tarhan ve Ali Egesel'dir" dedi
BURAK'TAN MENAJER YALANLAMASI
Beşiktaş yönetimi ile sorun yaşayan Necdet Ergezen'in, Burak Yılmaz'ın da temsilciliğini yaptığı iddia edilmişti. Burak ise "Menajerlerim Ogan Tarhan ve Ali Egesel'dir" dedi
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