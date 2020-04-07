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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    , sözleşme krizi yaşayan Dorukhan’la bir görüşme yaptı

    Menajeri ile yönetimi arasında sözleşme krizi yaşanan için devreye girdi. Yalçın'ın genç futbolcuya, "Sözleşmeye kafanı takma. Bir an önce iyileşmeye ve sahalara dönmeye bak. Bize lazımsın. Burası Beşiktaş gereken yapılır" dediği öğrenildi.

    Krize Yalçın el attı
    Menajeri ile yönetimi arasında sözleşme krizi yaşanan için devreye girdi. Yalçın'ın genç futbolcuya, "Sözleşmeye kafanı takma. Bir an önce iyileşmeye ve sahalara dönmeye bak. Bize lazımsın. Burası Beşiktaş gereken yapılır" dediği öğrenildi.



    BURAK'TAN     MENAJER YALANLAMASI
    Beşiktaş yönetimi ile sorun yaşayan Necdet Ergezen'in, Burak Yılmaz'ın da temsilciliğini yaptığı iddia edilmişti. Burak ise "Menajerlerim Ogan Tarhan ve Ali Egesel'dir" dedi

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