Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru sosyal medya üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Genç futbolcu, 'Yakında bu sorunun üstesinde gelmemiz ve herkesin evinde güvenli ve sağlıklı olması için dua ediyorum' ifadesini kullandı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru sosyal medya üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Genç futbolcu, 'Yakında bu sorunun üstesinde gelmemiz ve herkesin evinde güvenli ve sağlıklı olması için dua ediyorum' ifadesini kullandı.
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