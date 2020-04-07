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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    'ın Japon yıldızı Nagatomo gönülleri fethetti! Maaşının yarısını kulübe bıraktı...

    Sarı-Kırmızılılar’ın yıldız oyuncusu , “Zaten bu süreçte oynamadım. Kulübümüz zor süreçten geçiyor” diyerek 2 milyon ’luk maaşının 1 milyon Euro’sunu istemedi…



    G.Saray'ın     Japon yıldızı Yuto Nagatomo'dan alkışlanacak hareket… Coronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin zor günler geçirdiği dönemde tecrübeli oyuncunun 1 milyon Euro'luk alacağını almayacağı öğrenildi. Bilindiği gibi dünyadaki birçok oyuncu da maaşında indirime gideceğini açıklamıştı.



    YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
    Cimbom'dan yılda 2 milyon Euro kazanan Nagatomo 1 milyon Euro'sunu almıştı. Geriye 1 milyon Euro kalmıştı. Yönetim ile temasa geçen 33 yaşındaki oyuncu alacağından vazgeçti.



    DUYGULANDIRAN SÖZLER
    Nagatomo, "Dünya salgınla savaş veriyor. Zaten bu süreçte oynamadım. Kulübümüz zor süreçten geçiyor" dedi.



    ASLAN'DA 4 KUPASI VAR
    Inter'den transfer edilen Nagatomo, Galatasaray'da 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken 2 Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı…



    33 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor…

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