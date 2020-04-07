G.Saray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'dan alkışlanacak hareket… Coronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin zor günler geçirdiği dönemde tecrübeli oyuncunun 1 milyon Euro'luk alacağını almayacağı öğrenildi. Bilindiği gibi dünyadaki birçok oyuncu da maaşında indirime gideceğini açıklamıştı.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Cimbom'dan yılda 2 milyon Euro kazanan Nagatomo 1 milyon Euro'sunu almıştı. Geriye 1 milyon Euro kalmıştı. Yönetim ile temasa geçen 33 yaşındaki oyuncu alacağından vazgeçti.
DUYGULANDIRAN SÖZLER
Nagatomo, "Dünya salgınla savaş veriyor. Zaten bu süreçte oynamadım. Kulübümüz zor süreçten geçiyor" dedi.
ASLAN'DA 4 KUPASI VAR
Inter'den transfer edilen Nagatomo, Galatasaray'da 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken 2 Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı…
33 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.