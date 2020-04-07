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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    11 milyon Euro bağış

    Hollanda'da milli takım oyuncuları ile lig sponsorları, futbol kulüpleri için oluşturulan yardım fonuna 11 milyon Euro bağış yaptı. Ryan Babel de bağış yapanlar arasında...

    11 milyon Euro bağış
    Hollanda'da milli takım oyuncuları ile lig sponsorları, futbol kulüpleri için oluşturulan yardım fonuna 11 milyon Euro bağış yaptı. Ryan Babel de bağış yapanlar arasında...

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