Hollanda'da milli takım oyuncuları ile lig sponsorları, futbol kulüpleri için oluşturulan yardım fonuna 11 milyon Euro bağış yaptı. Ryan Babel de bağış yapanlar arasında... Hollanda'da milli takım oyuncuları ile lig sponsorları, futbol kulüpleri için oluşturulan yardım fonuna 11 milyon Euro bağış yaptı. Ryan Babel de bağış yapanlar arasında...
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