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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    Yasağı delen Sırp futbolcu tutuklandı

    Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad forması giyen Sırp futbolcu Aleksandar Prijovic, ülkesi Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını deldiği gerekçesiyle tutuklandı. Gece geç saatlere kadar eğlenen Sırp futbolcunun ne kadar süre tutuklu kalacağı ise açıklanmadı. Prijovic, 2014-2015 sezonunda ülkemizde Boluspor forması giymiş ardından AEK takımına transfer olmuştu.

    Yasağı delen Sırp futbolcu tutuklandı
    Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad forması giyen Sırp futbolcu Aleksandar Prijovic, ülkesi Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını deldiği gerekçesiyle tutuklandı. Gece geç saatlere kadar eğlenen Sırp futbolcunun ne kadar süre tutuklu kalacağı ise açıklanmadı. Prijovic, 2014-2015 sezonunda ülkemizde Boluspor forması giymiş ardından AEK takımına transfer olmuştu.

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