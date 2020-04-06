Yasağı delen Sırp futbolcu tutuklandı

Arabistan Ligi'nde Al Ittihad forması giyen Sırp futbolcu Aleksandar Prijovic, ülkesi Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını deldiği gerekçesiyle tutuklandı. Gece geç saatlere kadar eğlenen Sırp futbolcunun ne kadar süre tutuklu kalacağı ise açıklanmadı. Prijovic, 2014-2015 sezonunda ülkemizde Boluspor forması giymiş ardından AEK takımına transfer olmuştu.