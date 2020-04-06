Ömer Bayram’ın alçıları alındı

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ömer Bayram'dan müjdeli haber geldi… Beşiktaş maçında sakatlanan ve elinde kırık oluşan Ömer Bayram elindeki alçılardan kurtuldu… Sarı-Kırmızılı oyuncu evinde çalışabilecek.
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ömer Bayram'dan müjdeli haber geldi… Beşiktaş maçında sakatlanan ve elinde kırık oluşan Ömer Bayram elindeki alçılardan kurtuldu… Sarı-Kırmızılı oyuncu evinde çalışabilecek.
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