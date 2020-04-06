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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    ’ın alçıları alındı

    'ın tecrübeli oyuncusu 'dan müjdeli haber geldi… maçında sakatlanan ve elinde kırık oluşan Ömer Bayram elindeki alçılardan kurtuldu… Sarı-Kırmızılı oyuncu evinde çalışabilecek.

    Ömer Bayram’ın alçıları alındı
    'ın tecrübeli oyuncusu 'dan müjdeli haber geldi… maçında sakatlanan ve elinde kırık oluşan Ömer Bayram elindeki alçılardan kurtuldu… Sarı-Kırmızılı oyuncu evinde çalışabilecek.

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