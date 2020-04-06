



Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesinin medyasına özel açıklamalarda bulundu… Tecrübeli oyuncu, "Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.