Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesinin medyasına özel açıklamalarda bulundu… Tecrübeli oyuncu, "Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
Türkiye'de marketlerde eksik bulunmadığını yineleyen Alman yıldız, "İyiyim çünkü bu yüzden spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarıma devam edebiliyorum" dedi… Sarı-Lacivertliler'in yıldızı ligin tekrar başlamasını sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekleyerek, "Salgından sağlıklı bir şekilde kurtulup tekrar futbola kavuşmak istiyoruz. Sağlıklı bir şekilde dönmek hepimiz için önemli" dedi.
Sarı-Lacivertliler'in Alman yıldızı Max Kruse Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını evinde sürdürüyor…
Fenerbahçe'nin yıldızı bu sezon 7 gole imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.