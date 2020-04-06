Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    : ’de hiçbir eksik yok

    'nin Alman yıldızı , “’da tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yşaanıyor. Ancak ’de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor” dedi.



    Fenerbahçe'nin     Alman yıldızı Max Kruse, ülkesinin medyasına özel açıklamalarda bulundu… Tecrübeli oyuncu, "Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.



    SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
    Türkiye'de     marketlerde eksik bulunmadığını yineleyen Alman yıldız, "İyiyim çünkü bu yüzden spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarıma devam edebiliyorum" dedi… Sarı-Lacivertliler'in yıldızı ligin tekrar başlamasını sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekleyerek, "Salgından sağlıklı bir şekilde kurtulup tekrar futbola kavuşmak istiyoruz. Sağlıklı bir şekilde dönmek hepimiz için önemli" dedi.



    Sarı-Lacivertliler'in Alman yıldızı Max Kruse Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını evinde sürdürüyor…

    Fenerbahçe'nin yıldızı bu sezon 7 gole imza attı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Max Kruse: Türkiye’de hiçbir eksik yok
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri