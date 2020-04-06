F.Bahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu. Tolga'nın F.Bahçe'de devam edip etmeyeceği merak konusu.
F.Bahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu. Tolga'nın F.Bahçe'de devam edip etmeyeceği merak konusu.
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