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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    'yi geri çağırıyor

    F.Bahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 'ye eski takımı talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu. Tolga'nın F.Bahçe'de devam edip etmeyeceği merak konusu.

    Hertha Berlin geri çağırıyor
    F.Bahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 'ye eski takımı talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu. Tolga'nın F.Bahçe'de devam edip etmeyeceği merak konusu.

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