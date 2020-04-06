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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    2. Başkanı Dalgakıran, ’a menajeriyle ilgili net bir mesaj gönderdi

    2. Başkanı ortacizgi.com'a konuştu. Dalgakıran, için "Futbolcular bu dönemde menajerlerine dikkat etsin. Menajerler onları yanlış yola sürükleyebilir" dedi.

    Menajerine dikkat etsin
    Beşiktaş 2. Başkanı ortacizgi.com'a konuştu. Dalgakıran, için "Futbolcular bu dönemde menajerlerine dikkat etsin. Menajerler onları yanlış yola sürükleyebilir" dedi.

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