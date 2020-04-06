Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran ortacizgi.com'a konuştu. Dalgakıran, Dorukhan için 'Futbolcular bu dönemde menajerlerine dikkat etsin. Menajerler onları yanlış yola sürükleyebilir' dedi. Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran ortacizgi.com'a konuştu. Dalgakıran, Dorukhan için 'Futbolcular bu dönemde menajerlerine dikkat etsin. Menajerler onları yanlış yola sürükleyebilir' dedi.
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