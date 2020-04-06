Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’dan 'a için resmi teklif

    Sezon sonunda temaslar başlayacak. ile sözleşmesi sona erecek olan yol ayrımında… Henüz Sarı-Kırmızılılar'la yeni sözleşme için masaya oturmayan Brezilyalı sağ bek için ülkesinden flaş bir iddia geldi. ’ya göre Mariano, Sampaoli’nin çalıştırdığı A.Mineiro’dan teklif aldı.

    Atletico Mineiro’dan resmi teklif
    Sezon sonunda temaslar başlayacak. ile sözleşmesi sona erecek olan yol ayrımında… Henüz Sarı-Kırmızılılar'la yeni sözleşme için masaya oturmayan Brezilyalı sağ bek için ülkesinden flaş bir iddia geldi.

    SAMPAOLI ESKİ HOCASI
    Radio     Itatiaia, Mariano'ya eski hocası Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı 'nun resmi teklif yaptığını duyurdu. Teklife sıcak baktığı belirtilen Sambacı, 2018 yılında verdiği bir röportajda "Sampaoli ile çalışmak harikaydı. Harika bir hoca olduğu için kariyerimde çok iyi bir deneyim yaşadım. Oyuncularına çok saygı duyuyor, herkesi dinlemeye ve konuşmaya çalışan bir adam" demişti.



    Sezonun 2. yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Mariano yaptığı asistlerle takıma büyük katkı sağladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Atletico Mineiro’dan Galatasaray'a Mariano için resmi teklif
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri