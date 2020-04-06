Sezon sonunda Galatasaray temaslar başlayacak. ile sözleşmesi sona erecek olan Mariano yol ayrımında… Henüz Sarı-Kırmızılılar'la yeni sözleşme için masaya oturmayan Brezilyalı sağ bek için ülkesinden flaş bir iddia geldi.
SAMPAOLI ESKİ HOCASI
Radio Itatiaia, Mariano'ya eski hocası Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Atletico Mineiro'nun resmi teklif yaptığını duyurdu. Teklife sıcak baktığı belirtilen Sambacı, 2018 yılında verdiği bir röportajda "Sampaoli ile çalışmak harikaydı. Harika bir hoca olduğu için kariyerimde çok iyi bir deneyim yaşadım. Oyuncularına çok saygı duyuyor, herkesi dinlemeye ve konuşmaya çalışan bir adam" demişti.
Sezonun 2. yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Mariano yaptığı asistlerle takıma büyük katkı sağladı.
SAMPAOLI ESKİ HOCASI
Radio Itatiaia, Mariano'ya eski hocası Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Atletico Mineiro'nun resmi teklif yaptığını duyurdu. Teklife sıcak baktığı belirtilen Sambacı, 2018 yılında verdiği bir röportajda "Sampaoli ile çalışmak harikaydı. Harika bir hoca olduğu için kariyerimde çok iyi bir deneyim yaşadım. Oyuncularına çok saygı duyuyor, herkesi dinlemeye ve konuşmaya çalışan bir adam" demişti.
Sezonun 2. yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Mariano yaptığı asistlerle takıma büyük katkı sağladı.
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