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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    : Çağırmazlarsa tribünden desteklerim

    ile yolarını ayıran özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Gelecek sene 'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi" dedi.

    Çağırmazlarsa tribünden desteklerim
    Medipol Başakşehir ile yolarını ayıran özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Gelecek sene 'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi" dedi.

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