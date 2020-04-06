Medipol Başakşehir ile yolarını ayıran Arda Turan özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi" dedi.
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