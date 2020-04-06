Futbol takımının bütçesini 56 milyon Euro'dan 35 milyon Euro'ya çekmeyi planlayan Beşiktaş'ta, bu operasyonun detayları da şekillendi. Bütçeyi düşürmek isteyen yönetim, Boateng hariç kiralık oyuncuların gidişi ile 6.5 milyon Euro'luk yükten kurtulacak. Operasyon bununla sınırlı kalmayacak.
LJAJİC, OĞUZHAN, LENS YOLCU
Kiralıklardan Karius, Rebecho, Diaby ve Elneny gidecek. 2 milyon 250 bin Euro maaş alan Ljajic, 2'şer milyon Euro alan Oğuzhan ve Lens ile 1.5 milyon Euro alan Roco da gönderilecek.
YILDIZLARDAN FEDA İSTENECEK
Gözden çıkarılan oyuncular ve gönderilecek kiralıklarla 14 milyon Euro'luk bir rahatlama planlayan yönetim, Vida, Burak, Ruiz gibi birçok isimden indirim isteyerek bu rakamı yukarıya çekecek.
DİĞER GİDERLER DE AZALACAK
Futbolcu maaşlarında tasarruf sağlamayı planlayan Beşiktaş, bu isimlerin prim, vergi ve diğer yüklerinin de ortadan kalkmasıyla bütçede 21 milyon Euro'luk yer açmaya çalışacak.
LJAJİC, OĞUZHAN, LENS YOLCU
Kiralıklardan Karius, Rebecho, Diaby ve Elneny gidecek. 2 milyon 250 bin Euro maaş alan Ljajic, 2'şer milyon Euro alan Oğuzhan ve Lens ile 1.5 milyon Euro alan Roco da gönderilecek.
YILDIZLARDAN FEDA İSTENECEK
Gözden çıkarılan oyuncular ve gönderilecek kiralıklarla 14 milyon Euro'luk bir rahatlama planlayan yönetim, Vida, Burak, Ruiz gibi birçok isimden indirim isteyerek bu rakamı yukarıya çekecek.
DİĞER GİDERLER DE AZALACAK
Futbolcu maaşlarında tasarruf sağlamayı planlayan Beşiktaş, bu isimlerin prim, vergi ve diğer yüklerinin de ortadan kalkmasıyla bütçede 21 milyon Euro'luk yer açmaya çalışacak.
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