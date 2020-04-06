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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    21 milyon €’luk operasyon! maliyeti düşürmekte kararlı...

    Kevin-Prince Boateng hariç kiralık oyuncuları göndererek 6.5 milyon ’luk bütçe açacak olan , birçok oyuncuyla da sezon sonunda yolları ayıracak.

    21 milyon €’luk operasyon
    Futbol takımının bütçesini 56 milyon 'dan 35 milyon Euro'ya çekmeyi planlayan 'ta, bu operasyonun detayları da şekillendi. Bütçeyi düşürmek isteyen yönetim, Boateng hariç kiralık oyuncuların gidişi ile 6.5 milyon Euro'luk yükten kurtulacak. Operasyon bununla sınırlı kalmayacak.



    LJAJİC, OĞUZHAN, LENS YOLCU
    Kiralıklardan Karius, Rebecho, Diaby ve Elneny gidecek. 2 milyon 250 bin Euro maaş alan Ljajic, 2'şer milyon Euro alan Oğuzhan ve Lens ile 1.5 milyon Euro alan Roco da gönderilecek.



    YILDIZLARDAN FEDA İSTENECEK
    Gözden çıkarılan oyuncular ve gönderilecek kiralıklarla 14 milyon Euro'luk bir rahatlama planlayan yönetim, Vida, Burak, Ruiz gibi birçok isimden indirim isteyerek bu rakamı yukarıya çekecek.

    DİĞER GİDERLER DE AZALACAK
    Futbolcu maaşlarında tasarruf sağlamayı planlayan Beşiktaş, bu isimlerin prim, vergi ve diğer yüklerinin de ortadan kalkmasıyla bütçede 21 milyon Euro'luk yer açmaya çalışacak.

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