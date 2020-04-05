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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    ’de hedef yüzde 30 indirim

    Avrupa'nın en pahalı ligi olan 'de 20 kulüp temsilcisi toplandı. Coronavirüs sebebiyle ortaya çıkan ekonomik tablo neticesinde oyuncu maaşlarında indirime gidilmesi kararlaştırıldı.

    Premier Lig’de hedef yüzde 30 indirim
    Avrupa'nın en pahalı ligi olan 'de 20 kulüp temsilcisi toplandı. Coronavirüs sebebiyle ortaya çıkan ekonomik tablo neticesinde oyuncu maaşlarında indirime gidilmesi kararlaştırıldı. Toplantıdan çıkan karara göre kulüpler oyunculardan, yüzde 30 indirim isteyecek. Diğer liglerdeki indirim kararı örnek gösterilecek.

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