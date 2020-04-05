Premier Lig’de hedef yüzde 30 indirim

Avrupa'nın en pahalı ligi olan İngiltere'de 20 kulüp temsilcisi toplandı. Coronavirüs sebebiyle ortaya çıkan ekonomik tablo neticesinde oyuncu maaşlarında indirime gidilmesi kararlaştırıldı. Toplantıdan çıkan karara göre kulüpler oyunculardan, yüzde 30 indirim isteyecek. Diğer liglerdeki indirim kararı örnek gösterilecek.
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