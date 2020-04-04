



Fransız devi PSG'de forma giyen Neymar coronavirüs nedeniyle futbola verilen arada ülkesi Brezilya'ya döndü… Sambacı karantina günlerini, 2016 yılında 8 milyon Euro ödeyerek aldığı dev malikalesinde geçiriyor. 6000 metre kare alan üzerine kurulan 1700 metre karelik dev yapının içinde tenis kortu, voleybol sahası, helikopter pisti, sauna ve kendine ait iskele bile bulunuyor. PSG'den 40 milyon Euro maaş alan Neymar'ın Rio'nun Mangaritaba sahil kasabasında bulunan malikanede ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kaldığı belirtiliyor. Brezilyalı yıldızın sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle çok sayıda eleştiri alsa da karantina kurallarına uyduğunu iddia ediyor. 2017 yılında 220 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar halen dünya transfer rekorunu elinde bulunduruyor.