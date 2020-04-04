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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'la buluştuğu için topa tutulmuştu... Almanların imdadına koştu!

    'ı Başkan ile buluştuğu için topa tuttu. Ancak forması giyen yıldız futbolcu, salgınla boğuşan Almanların imdadına koştu.

    Verdi gol oldu
    'ı Başkan ile buluştuğu için topa tuttu. Ancak yıldız futbolcu, salgınla boğuşan Almanların imdadına koştu.



    Coronavirüs Avrupa'yı sardı. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Almanya ise halkının imdat çığlığına çare bulamadı.



    İlkay Gündoğan, bu çığlığa kayıtsız kalmadı. Yardım kampanyası başlattı. Hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladı. Alkışlandı.

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