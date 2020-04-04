Almanya İlkay Gündoğan'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğu için topa tuttu. Ancak yıldız futbolcu, salgınla boğuşan Almanların imdadına koştu.
Coronavirüs Avrupa'yı sardı. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Almanya ise halkının imdat çığlığına çare bulamadı.
İlkay Gündoğan, bu çığlığa kayıtsız kalmadı. Yardım kampanyası başlattı. Hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladı. Alkışlandı.
Coronavirüs Avrupa'yı sardı. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Almanya ise halkının imdat çığlığına çare bulamadı.
İlkay Gündoğan, bu çığlığa kayıtsız kalmadı. Yardım kampanyası başlattı. Hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladı. Alkışlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.