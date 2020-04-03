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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    'dan '' açıklaması: Kimse benden iyi yapamaz

    Ünlü teknik adam , "Dünyada faal antrenörler arasında benim kadar farklı takımlarda bu kadar maça çıkmış başka birisi daha yok. 'den teklif almadım ama kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum. Ukalalık değil ama bu işi benden iyi yapacak eğitimli başka kimse yok" dedi.

    Kimse benden iyi yapamaz
    Akhisarspor'u çalıştıran , yine gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Dünyada faal antrenörler arasında benim kadar farklı takımlarda bu kadar maça çıkmış başka birisi daha yok. 'den teklif almadım ama kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum. Ukalalık değil ama bu işi benden iyi yapacak eğitimli başka kimse yok" diye konuştu…

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