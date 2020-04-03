Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, yine gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Dünyada faal antrenörler arasında benim kadar farklı takımlarda bu kadar maça çıkmış başka birisi daha yok. Fenerbahçe'den teklif almadım ama kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum. Ukalalık değil ama bu işi benden iyi yapacak eğitimli başka kimse yok" diye konuştu…
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