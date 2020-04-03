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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    Yeni teknik adam için kritik toplantı

    Coronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de futbol dursa da Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç ve yönetimi yeni yapılanmayla ilgili kulüpte toplantılar yapıyor. Yönetimin gündeminde yeni hoca, yeni sportif direktör, alt yapı ve kadro planlaması var.

    Yeni teknik adam için kritik toplantı
    Coronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de futbol dursa da Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç ve yönetimi yeni yapılanmayla ilgili kulüpte toplantılar yapıyor. Yönetimin gündeminde yeni hoca, yeni sportif direktör, alt yapı ve kadro planlaması var. F.Bahçe, sporcularda maaşlarından indirim isteyip istemeyeceği merak ediliyor…

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