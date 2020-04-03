Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, lige verilen arada gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor. Bordo-Mavililer, Obi Mikel'in ayrılışı sonrasında 6 numara için Kamerunlu Frank Boya'yı transfer listesine dahil etmişti. Gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Trabzonspor Boya'nın yedeği olarak bonservisi Manchester City'de bulunan Hırvat ön libero Ante Palaversa'yı tutuyor.
6.3 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Boya'da sorun yaşanması durumunda 19 yaşındaki orta saha oyuncusu gündeme gelecek. Palaversa bu sezon Oostende'de 20 maçta forma giydi. Manchester City, 2019'un ocak ayında genç yıldız adayı için Hajduk Split'e 6.3 milyon Euro ödedi.
OOSTENDE'DE KİRALIK OYNUYOR
Trabzon'un yakından takip ettiği genç yetenek Ante Palaversa, Belçika ligi ekiplerinden Oostende'de kiralık oynuyor.
6.3 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Boya'da sorun yaşanması durumunda 19 yaşındaki orta saha oyuncusu gündeme gelecek. Palaversa bu sezon Oostende'de 20 maçta forma giydi. Manchester City, 2019'un ocak ayında genç yıldız adayı için Hajduk Split'e 6.3 milyon Euro ödedi.
OOSTENDE'DE KİRALIK OYNUYOR
Trabzon'un yakından takip ettiği genç yetenek Ante Palaversa, Belçika ligi ekiplerinden Oostende'de kiralık oynuyor.
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