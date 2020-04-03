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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    'da 6 numaraya sürprizi

    Gelecek sezon için 6 numara ine ağırlık veren ’da ’dan sonra gündeme ’nin genç yıldızı geldi.

    Fırtına’da sürpriz aday
    Karadeniz Fırtınası , lige verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bordo-Mavililer, Obi Mikel'in ayrılışı sonrasında 6 numara için Kamerunlu 'yı transfer listesine dahil etmişti. Gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Trabzonspor Boya'nın yedeği olarak bonservisi 'de bulunan Hırvat ön libero 'yı tutuyor.

    6.3 MİLYON EURO ÖDEDİLER
    Boya'da     sorun yaşanması durumunda 19 yaşındaki orta saha oyuncusu gündeme gelecek. Palaversa bu sezon Oostende'de 20 maçta forma giydi. Manchester City, 2019'un ocak ayında genç yıldız adayı için 'e 6.3 milyon Euro ödedi.



    OOSTENDE'DE KİRALIK OYNUYOR
    Trabzon'un yakından takip ettiği genç yetenek Ante Palaversa, ligi ekiplerinden Oostende'de kiralık oynuyor.

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