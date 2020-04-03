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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    Herkes ayağını yorganına göre uzatsın

    Gençlik ve dün federasyon başkanları ile video konferans yönetimiyle toplantı yaptı. Kulüplere çok önemli uyarılarda bulundu…

    Herkes ayağını yorganına göre uzatsın

    Gençlik ve dün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol federasyonları başkanları ile video konferans yönetimiyle toplantı yaptı. Başkanlar aracılığıyla kulüplere seslenen Kasapoğlu, "Giderler düşmeli. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak" dedi. Kasapoğlu, liglerin uluslararası organizasyonlara entegre bir şekilde başlamasını önerdi.

    KULÜPLER BİRLİĞİ BUGÜN TOPLANIYOR
    TFF'nin dün ile yaptığı toplantı sonrası Kulüpler Birliği de bugün bir araya geliyor. Yapılacak toplantıda liglerin kaderinin nasıl şekilleneceğine dair görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ayrıca kulüp başkanlarının, mevcut gelirlerin korunması ve oyuncu sözleşmeleriyle ilgili de konuları masaya yatıracağı tahmin ediliyor.

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