Herkes ayağını yorganına göre uzatsın

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu dün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol federasyonları başkanları ile video konferans yönetimiyle toplantı yaptı. Başkanlar aracılığıyla kulüplere seslenen Kasapoğlu, "Giderler düşmeli. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak" dedi. Kasapoğlu, liglerin uluslararası organizasyonlara entegre bir şekilde başlamasını önerdi.





KULÜPLER BİRLİĞİ BUGÜN TOPLANIYOR

TFF'nin dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yaptığı toplantı sonrası Kulüpler Birliği de bugün bir araya geliyor. Yapılacak toplantıda liglerin kaderinin nasıl şekilleneceğine dair görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ayrıca kulüp başkanlarının, mevcut gelirlerin korunması ve oyuncu sözleşmeleriyle ilgili de konuları masaya yatıracağı tahmin ediliyor.



