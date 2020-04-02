Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, coronavirüs sebebiyle liglere verilen ara ve oyuncu sözleşmeleriyle ilgili konuştu. Hem liglerin başlangıcı hem de oyuncuların sözleşmeleri için FIFA ve UEFA'nın kararlarının önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, "FIFA ve UEFA'dan çıkacak karar önemli. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız. O nedenle şu anda oyuncularımızla bir görüşme yapmadık, bekliyoruz" dedi. Ağaoğlu, şu ana kadar futbolcularla indirim için masa oturmadıklarını da ifade etti.
SOSA VE NOVAK'TA SIKINTI YOK
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sosa ve Novak için de konuştu. "Uzun süredir görüşmelere sürüyor ancak sonuçlanmış bir durum yok ancak olumsuz bir durum da yok, hiçbir olumsuzluk yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.
SOSA VE NOVAK'TA SIKINTI YOK
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sosa ve Novak için de konuştu. "Uzun süredir görüşmelere sürüyor ancak sonuçlanmış bir durum yok ancak olumsuz bir durum da yok, hiçbir olumsuzluk yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.
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