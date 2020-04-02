Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkanı : ve ’yı bekliyoruz

    Başkanı , liglerin yeniden başlaması ve oyuncu sözleşmeleriyle ile ilgili olarak, “ ve ’nın alacağı kararlar belirleyici olacaktır...” ifadelerini kullandı.

    FIFA ve UEFA’yı bekliyoruz
    Trabzonspor Başkanı , coronavirüs sebebiyle liglere verilen ara ve oyuncu sözleşmeleriyle ilgili konuştu. Hem liglerin başlangıcı hem de oyuncuların sözleşmeleri için ve 'nın kararlarının önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, "FIFA ve UEFA'dan çıkacak karar önemli. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız. O nedenle şu anda oyuncularımızla bir görüşme yapmadık, bekliyoruz" dedi. Ağaoğlu, şu ana kadar futbolcularla indirim için masa oturmadıklarını da ifade etti.



    SOSA VE NOVAK'TA SIKINTI YOK
    Ahmet Ağaoğlu, 'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sosa ve Novak için de konuştu. "Uzun süredir görüşmelere sürüyor ancak sonuçlanmış bir durum yok ancak olumsuz bir durum da yok, hiçbir olumsuzluk yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: FIFA ve UEFA’yı bekliyoruz
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri