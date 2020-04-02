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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    Mesaiye başladı! , karantinada evinden takımını yönetiyor...

    Evde karantina süresi devam eden Galatasaray 'in, yardımcılarından hastanede yattığı döneme ait detaylı bireysel antrenman verilerini istediği öğrenildi.

    Mesaiye başladı!
    Evde karantina süresi devam eden G.Saray'ın hocası 'in, yardımcılarından hastanede yattığı döneme ait detaylı bireysel antrenman verilerini istediği öğrenildi. Verileri detaylı şekilde inceleyen Terim, yapılması gerekenleri lig yarın başlayacakmış gibi programladı. Tecrübeli teknik adam, günlük telekonferans toplantılarının sürmesini ve iletişimin kaybedilmemesini istedi.

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