Evde karantina süresi devam eden G.Saray'ın hocası Fatih Terim'in, yardımcılarından hastanede yattığı döneme ait detaylı bireysel antrenman verilerini istediği öğrenildi. Verileri detaylı şekilde inceleyen Terim, yapılması gerekenleri lig yarın başlayacakmış gibi programladı. Tecrübeli teknik adam, günlük telekonferans toplantılarının sürmesini ve iletişimin kaybedilmemesini istedi.
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