Diouf corona kurbanı

Futbol dünyası coronavirüse bir kurban daha verdi… Fransız devi Marsilya'nın efsane başkanlarından Pape Diouf'un yaşamını yitirdiği açıklandı. Diouf, 2005 yılında Ribery'nin Galatasaray'dan Marsilya'ya gidişinde başrol oynayan isimdi. Futbol dünyası coronavirüse bir kurban daha verdi... Fransız devi Marsilya'nın efsane başkanlarından Pape Diouf'un yaşamını yitirdiği açıklandı. Diouf, 2005 yılında Ribery'nin Galatasaray'dan Marsilya'ya gidişinde başrol oynayan isimdi.
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