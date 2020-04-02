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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    'ta sesleri!

    Siyah-Beyazlılar’ın ’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Ganalı yıldızın Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



    Beşiktaş'ta     Sergen Yalçın'ın yönetime gelecek sezon için verdiği transfer listesinde Kayserili Bernard Mensah'ın da olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için menajeriyle temasa geçti.



    SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
    Kartal'ın     sezon sonunda Kayserispor ile Mensah için masaya oturacak… Ganalı yıldızın Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



    8 ve 10 numara oynayabilen Mensah 2017 yılından beri ülkemizde forma giyiyor.

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