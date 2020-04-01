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    • Spor
    • 01.04.2020 Gazete
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    Kobe’nin havlusu 200 bin lira

    Helikopter sında hayatını kaybeden 'ın veda maçında kullandığı havlusu satışa çıkarıldı. İsmi açıklanmayan bir kişinin havluyu 30 bin dolar (Yaklaşık 200 bin lira) ödeyerek satın aldığı açıklandı.

    Kobe’nin havlusu 200 bin lira
    Helikopter sında hayatını kaybeden 'ın veda maçında kullandığı havlusu satışa çıkarıldı. İsmi açıklanmayan bir kişinin havluyu 30 bin dolar (Yaklaşık 200 bin lira) ödeyerek satın aldığı açıklandı.

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