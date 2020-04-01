Kobe’nin havlusu 200 bin lira

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın veda maçında kullandığı havlusu açık artırmada satışa çıkarıldı. İsmi açıklanmayan bir kişinin havluyu 30 bin dolar (Yaklaşık 200 bin lira) ödeyerek satın aldığı açıklandı.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın veda maçında kullandığı havlusu açık artırmada satışa çıkarıldı. İsmi açıklanmayan bir kişinin havluyu 30 bin dolar (Yaklaşık 200 bin lira) ödeyerek satın aldığı açıklandı.
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