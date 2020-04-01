Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de stopere son aday

    stoper bölgesinde listesine yeni bir isim daha ekledi. Sarı-Lacivertliler, ’nin Fransız yıldızı ’nin peşinde....



    Fenerbahçe     gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi… Stoper bölgesinde daha önce adaylarını belirleyen Sarı- Lacivertliler yeni bir ismi daha listesine ekledi. Bu isim Schalke 04 forması giyen Benjamin Stambouli.



    29 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetimin Cezayir uyruklu Fransız oyuncunun menajeri ile önümüzdeki günlerde temas kurulacağı öğrenildi...



    ÖN LİBERODA DA OYNUYOR
    Tecrübeli oyuncu ayağını çok iyi kullanıyor. Geriden baskı altında bile soğukkanlılıkla topu çıkartabiliyor. Stambouli aynı zamanda ön liberoda da oynuyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe'de stopere son aday Benjamin Stambouli
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri