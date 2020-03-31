Video konferans ile toplantı yaptılar!

Beşiktaş Yönetimi, coronavirüs önlemleri kapsamında dünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkat çekti. Beşiktaş Yönetimi, coronavirüs önlemleri kapsamında dünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkat çekti.
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