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    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
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    Video konferans ile toplantı yaptılar!

    Yönetimi, coronavirüs önlemleri kapsamında dünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı. Başkan ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkat çekti.

    Video konferans ile toplantı yaptılar!
    Yönetimi, coronavirüs önlemleri kapsamında dünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı. Başkan ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkat çekti.

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