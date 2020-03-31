Kruse’nin sonucu bekleniyor

Fenerbahçe'de Alman yıldız Max Kruse'nin coronavirüs test sonucu bekleniyor. Tecrünbeli oyuncu, "Bazı medya kuruluşlarında hastanede olduğuma dair haberler var. Bunların tamamı gerçek dışı. Evimdeyim. Kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.
Fenerbahçe'de Alman yıldız Max Kruse'nin coronavirüs test sonucu bekleniyor. Tecrünbeli oyuncu, "Bazı medya kuruluşlarında hastanede olduğuma dair haberler var. Bunların tamamı gerçek dışı. Evimdeyim. Kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.