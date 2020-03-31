Federasyonlar ile yeni toplantı

futbolunun patronu UEFA'dan dün önemli bir açıklama geldi… UEFA yarın 55 ülke federasyonuyla telekonferans yoluyla toplantı yapılacağını duyurdu. Kritik zirvede, ertelenen liglerin ve UEFA organizasyonlarının başlama tarihleri ile sezonların ne şekilde bitirileceği masaya yatırılacak. Ayrıca 1 Haziran'da sona erecek olan futbolcu sözleşmeleri de görüşülecek.