Kartal'ın eski İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, "Beşiktaş, benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Kazandığım tecrübeler beni Premier Lig'de daha iyi yerlere taşıdı" diye konuştu. Efsane oyuncu, "Siyah- Beyazlı taraftarların sosyal medyadaki desteğine teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ile aynı listede yer almak benim için ayrı bir onur" dedi.
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