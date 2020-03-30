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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    Ferdinand’tan samimi açıklamalar: Adam olduğum kulüp

    ’ın efsane futbolcusu Ferdinand, “ benim adam olduğum kulüp” ifadelerini kullandı. Efsane oyuncu, "Siyah- Beyazlı taraftarların sosyal medyadaki desteğine teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın efsane başkanı ile aynı listede yer almak benim için ayrı bir onur" dedi.

    Adam olduğum kulüp!
    Kartal'ın eski İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, ", benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Kazandığım tecrübeler beni 'de daha iyi yerlere taşıdı" diye konuştu. Efsane oyuncu, "Siyah- Beyazlı taraftarların sosyal medyadaki desteğine teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın efsane başkanı ile aynı listede yer almak benim için ayrı bir onur" dedi.

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