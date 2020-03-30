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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    'a ’den gelen ilaçla tedavi

    Albayrak’ın tedavisinde, bakanlığın ’den getirdiği ilacın kullanıldığı belirlendi. Öte yandan Coronavirüs testi pozitif çıkan 'ın oğlu 'tan müjde geldi. Albayrak hastalığı yenerek taburcu olduğunu duyurdu.

    Çin’den gelen ilaçla tedavi
    1 haftadan uzun süredir hastanede bulunan 'ın durumu her geçen gün iyiye gidiyor. 'nın 'den getirdiği coronavirüs ilacının Albayrak'ın tedavisinde kullanıldığı öğrenildi.

    ALBAYRAK'IN     OĞLUNDAN SEVİNDİRİCİ HABER VAR
    Coronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu 'tan müjde geldi. Albayrak hastalığı yenerek taburcu olduğunu duyurdu.

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