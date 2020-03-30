1 haftadan uzun süredir hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak'ın durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirdiği coronavirüs ilacının Albayrak'ın tedavisinde kullanıldığı öğrenildi.
ALBAYRAK'IN OĞLUNDAN SEVİNDİRİCİ HABER VAR
Coronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan müjde geldi. Albayrak hastalığı yenerek taburcu olduğunu duyurdu.
ALBAYRAK'IN OĞLUNDAN SEVİNDİRİCİ HABER VAR
Coronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan müjde geldi. Albayrak hastalığı yenerek taburcu olduğunu duyurdu.
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