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    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
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    Şok! ’de de corona çıktı!

    Türk unda corona kabusu büyüyor… , ve 'ın unutulmaz kalecisi 'in testi de pozitif çıktı. Dün akşam Instagram üzerinden bir açıklama yapan 46 yaşındaki Rüştü'nün eşi , "Eşimi Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırdık. Biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor. Allah değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa versin" dedi.

    Şok! Rüştü de corona çıktı!
    Türk unda corona kabusu büyüyor… , ve 'ın unutulmaz kalecisi 'in testi de pozitif çıktı. Dün akşam Instagram üzerinden bir açıklama yapan 46 yaşındaki Rüştü'nün eşi , "Eşimi Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırdık. Biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor. Allah değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa versin" dedi.




    IŞIL REÇBER KARANTİNAYA GİRMEDİ
    Işıl Reçber kısa süre önce ABD'den dönmüş ancak 14 gün karantina kalma kuralına uymayıp dışarıya çıkmıştı.



    Işıl Reçber bu nedenle büyük tepki çekmişti.



    Türk futbolunun efsane isimlerinden Rüştü Reçber'le ilgili coronavirüs haberi herkesi şok etti.



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