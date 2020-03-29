Stephan Mbia'yı Trabzonspor'a getiren ve Mouscron takımında forma giyen 23 yaşındaki Frank Boya'nın menajeri Jean Hugues Atangana açıklamalar yaptı. Atangana, Boya'nın olası transferinde Trabzon'a büyük güç katacağını söyledi. Stephan Mbia'yı Trabzonspor'a getiren ve Mouscron takımında forma giyen 23 yaşındaki Frank Boya'nın menajeri Jean Hugues Atangana açıklamalar yaptı. Atangana, Boya'nın olası transferinde Trabzon'a büyük güç katacağını söyledi.
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