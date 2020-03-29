Eden Hazard ve Hector Belerin'den coronavirüs önlemi

Real Madridli Eden Hazard ve Arsenalli Hector Belerin'den coronavirüs önlemi… İki futbolcu, uzmanların virüsün saç ve sakaldan bulaşabileceği yönündeki beyanlarının üzerine saçlarını kazıttı, sakallarını kesti.
İki futbolcunun öncü olduğu bu akıma M. United'ın eski oyuncusu Poborsky de katıldı. Saçlarını ve sakallarını sıfıra vurdu. Bu akıma diğer oyuncuların da dahil olması bekleniyor.
İki futbolcunun öncü olduğu bu akıma M. United'ın eski oyuncusu Poborsky de katıldı. Saçlarını ve sakallarını sıfıra vurdu. Bu akıma diğer oyuncuların da dahil olması bekleniyor.
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