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    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
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    Eden Hazard ve Hector Belerin'den coronavirüs önlemi

    Eden Hazard ve 'den coronavirüs önlemi… İki futbolcu, uzmanların virüsün saç ve sakaldan bulaşabileceği yönündeki beyanlarının üzerine saçlarını kazıttı, sakallarını kesti.

    Coronaya karşı sıfır saç&sakal
    Real Madridli Eden Hazard ve 'den coronavirüs önlemi… İki futbolcu, uzmanların virüsün saç ve sakaldan bulaşabileceği yönündeki beyanlarının üzerine saçlarını kazıttı, sakallarını kesti.



    İki futbolcunun öncü olduğu bu akıma M. United'ın eski oyuncusu Poborsky de katıldı. Saçlarını ve sakallarını sıfıra vurdu. Bu akıma diğer oyuncuların da dahil olması bekleniyor.

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