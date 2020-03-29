Caner Erkin haber bekliyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin, Beşiktaş yönetiminden haber bekliyor. 32 yaşındaki oyuncunun, Siyah-Beyazlılarla sözleşme imzalamaya hazır olduğu öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin, Beşiktaş yönetiminden haber bekliyor. 32 yaşındaki oyuncunun, Siyah-Beyazlılarla sözleşme imzalamaya hazır olduğu öğrenildi.
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