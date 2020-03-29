Boateng Beşiktaş’ta kalmak istiyor

Kartal'da kiralık olarak forma giyen Boateng, Siyah-Beyazlılar'da kalmak istiyor. Ganalı, 5 maçta daha en az 45'er dakika oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Kartal'da kiralık olarak forma giyen Boateng, Siyah-Beyazlılar'da kalmak istiyor. Ganalı, 5 maçta daha en az 45'er dakika oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak.
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