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    • 28.03.2020 23:40
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    Son dakika haberi... 'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    , eşi ’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. hesabından açıklamalarda bulunan Reçber, "Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü (COVID-19) teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz" dedi.

    Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı 'in koronavirüs () testi pozitif çıktı. Milli oyuncu hastaneye yatırıldı.

    Rüştü Reçber'in eşi hesabından açıklamalarda bulundu. Reçber, "İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız" dedi.



    "ALLAH TÜM HASTALARA ACİL ŞİFALAR VERSİN"
    "Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin"     diyen Işıl Reçber, bu süreçte insanların biraz daha vicdanlı olması gerektiğini ifade etti.

    "BENİM, KIZIMIN VE OĞLUMUN NEGATİF ÇIKTI"
    Işıl Reçber, yapılan koronavirüs testlerinde kendisinin ve çocuklarının testinin negatif çıktığını, sadece Rüştü Reçber'in testinin pozitif çıktığını belirtti.
    Reçber, Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek... Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli..." açıklamasında bulundu.

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